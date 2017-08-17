Литва выдала США своего гражданина, подозреваемого в кибермошенничестве

ВИЛЬНЮС, 17 авг — РИА Новости. Правоохранительным органам США был передан гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, подозреваемый в кибермошенничестве крупного масштаба, сообщила в четверг РИА Новости представитель бюро криминальной полиции Елена Зуй.

Ранее апелляционный суд Литвы принял окончательное решение об экстрадиции Римашаускаса в США. По данным литовского апелляционного суда, Римашаускас обманным путем перевел на свои счета более 23 миллионов долларов от компании Google и от интернет-компании Facebook — почти 100 миллионов долларов. Общая сумма ущерба составляет 122 миллиона долларов.

"Я могу подтвердить, что данное лицо в среду было передано правоохранительным органам США", — сказала Зуй.

Как отмечается в обвинительном заключении американских прокуроров, Римашаускас с помощью взлома электронной почты вынудил две интернет-компании в США перечислить на его счета более 100 миллионов долларов. По их данным, подозреваемый зарегистрировал в Литве компьютерную компанию с названием известной фирмы из Азии, затем послал компаниям-жертвам письма с требованием перечислить деньги, которые они были должны настоящей азиатской компании, что те и сделали.

Римашаускас был задержан в Литве 16 марта, до среды он содержался в Лукишском изоляторе в Вильнюсе. Ранее Генпрокуратура Литвы сообщила, что на основании двусторонней договоренности с США после задержания обвиняемого в течение двух месяцев будет составлен полный пакет документов о его экстрадиции. В случае выдачи обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы по статьям "мошенничество" и "отмывание денег".