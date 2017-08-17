В МИД опровергли сообщения о причастности России к событиям в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения в американских СМИ и соцсетях о том, что Москва якобы могла быть связана с лидерами движения Alt-Right, участвовавшими в событиях в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), укладываются в концепцию "дикого" нагнетания антироссийской риторики в США.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла девушка, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилля перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Сообщалось, что в столкновениях могли участвовать представители движения Alt-Right, которые поддерживали президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.

По словам Захаровой, она слышала от коллег, что в посольство России в США поступали вопросы "как под копирку" от различных средств массовой информации относительно "некой вовлеченности, возможности какого-то влияния на ситуацию" в Шарлоттсвилле со стороны РФ.

"Такое впечатление, что им просто какие-то тезисы разослали, и некоторые СМИ просто решили для очистки совести уточнить в российском посольстве: "там тоже Россия, или на этот раз российские дипломаты решили "отдохнуть"?". Это все укладывается в концепцию совершенно странного, дикого нагнетания внутри Соединенных Штатов антироссийской риторики. Понятно зачем, понятно почему. Сейчас предстоит новый раунд, электоральный цикл, так сказать, внутри истеблишмента, даже не внутри него есть проблема, он в принципе расколот", — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ, отвечая на вопрос, слышала ли она, что в американских СМИ и соцсетях некоторые связывают лидеров Alt-Right, причастных к насилию в Шарлоттсвилле, с Россией.

Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам. Одним из их лидеров был генерал Роберт Ли, который начинал войну на стороне Севера, но затем перешел в стан Юга. Тем не менее он до сих пор почитается в США национальным героем, его именем названы многие улицы в Вашингтоне и окрестностях.