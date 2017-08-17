В Крыму опровергли сообщения о начале вещания украинских телеканалов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Киев пока не сумел настроить трансляцию украинских телеканалов на территорию Крыма. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер республики, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский, комментируя соответствующее высказывание члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского.

Как отметил вице-премьер, передача сигнала еще не началась, а киевские чиновники слишком рано заявили о старте "тестовой трансляции". "Все эти "костинские" явно насмотрелись фантастических фильмов и уверовали в чудеса. Им кажется, что от очередного поста в "Фейсбуке" может начаться трансляция каких-то там украинских мультиплексов, и они свято верят в просмотр этих самых мультиплексов крымчанами", — сказал вице-премьер.

Он предположил, что преждевременные заявления Киева связаны с "очередным распилом" бюджета. Министр также усомнился, что украинские телеканалы найдут в Крыму своего зрителя.

"Крымчане вот уже несколько лет не смотрят украинское телевидение. И потому, что это не телевидение, а бездарная помойка. И потому, что технический "гений" нынешних украинских специалистов просто не способен что-либо произвести на свет, разве что очередной памятник ненависти к России", — добавил Полонский.

В цифровом формате

Ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил на своей странице в Facebook, что с Чонгарской вышки в Херсонской области началось вещание на территорию Крыма пяти телеканалов в цифровом формате мультиплекс. По утверждениям чиновника, выход передатчика на полную мощность запланирован к октябрю этого года.

Костинский уточнил, что на территорию Северного Крыма якобы транслируются "UA: КРЫМ" (НСТУ), "5 канал", "Прямой канал" (Тонис), ICTV и "Черноморская ТРК".

Первая попытка

В мае в Киеве также сообщали о начале передачи сигнала с Чонгарской вышки на территорию российского полуострова. Тогда речь шла о шести телеканалах и одной радиостанции.

Однако вскоре выяснилось, что сообщения о старте трансляции оказались вымыслом. Крымские власти после проведения проверки заявили, что "новые каналы" так и не появились в телеэфире. "По факту мы видим, что никакого целенаправленного вещания телеканалов нет. Все это оказалось профанацией. Украинских программ как не было в эфире, так и нет", — рассказал РИА Новости глава комитета республики по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Он также предположил, что строительство телевышки в Херсонской области, скорее всего, было коррупционным проектом, а его бенефициарами стали украинские чиновники и их приближенные.