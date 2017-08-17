В МИД рассказали о возможностях для улучшения отношений с США

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москва видит возможности для улучшения отношений с США и призывает Вашингтон к этому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не просто видим и активнейшим образом говорим, призываем и предлагаем, причем мы не закрывали двери перед США в ходе даже деятельности предыдущей администрации, то есть даже в эти моменты, самые крайние, самые такие странные, мы всегда говорили о том, что приматом остается взаимодействие, сотрудничество, кооперация там, где она взаимовыгодна и взаимополезна", — заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, видит ли Москва возможность улучшения отношений с США.

Она подчеркнула, что "мы никогда не закрывали дверь даже тогда, когда нам хамили открыто в лицо", и напомнила о том, что Россия сразу не ответила на высылку 35 дипломатов в декабре 2016 и блокировку российской дипсобственности на территории США, а дала американцам более полугода для того, чтобы урегулировать эту ситуацию не на основе эмоций, а выйти из нее, сохранив лицо.

"Мы, честно говоря, не видим глобальных проблем сотрудничать и взаимодействовать с США в различных областях, во всех областях, что мы и делали. Поэтому это вопрос не к нам и не к нашему видению, оно не изменилось", — добавила дипломат.