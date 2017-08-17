Девочка из Дагестана рассказала, как погибла ее мать при обстреле в Ираке

МАХАЧКАЛА, 17 авг – РИА Новости. Еще одного ребенка из Дагестана — девочку Марьям, чьи родители присоединились к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*, обнаружили в приюте в Мосуле, сообщает RT.

Марьям рассказала журналистам о том, как погибла ее мать, и о своих ранениях.

"За речкой были снайперы. Снайперы выстрелили маме в голову и в руку, а потом она умерла. Кто-то начал стрелять в дом, потом начал гранаты кидать и потом огонь был. И потом осколки в меня попали, кровь текла у меня много", — рассказала Марьям RT.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Кадыров также отметил, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера. Так, для возвращения на родину российского мальчика Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.

* Террористическая организация, запрещенная в России.