США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Трамп назвал "печальным и глупым" снос памятников конфедератам в США

Сюжет:
Ситуация в Виргинии после беспорядков (56)
16:4817.08.2017
(обновлено: 16:50 17.08.2017)
0300
© AFP 2017 / Jim WatsonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал печальным и глупым снос памятников конфедератам в стране, что он считает попыткой изменить историю.

"Печально видеть, как историю и культуру нашей великой страны разрывают на части, убирая скульптуры и памятники. Вы не можете изменить историю, но вы можете извлечь из нее уроки", — написал Трамп в Twitter.

"Роберт Ли, Стоунуол Джексон – кто следующий, (Джордж) Вашингтон, (Томас) Джефферсон? Так глупо!", — добавил президент.

Сотрудники полиции, США. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
В США трех человек арестовали в связи с разрушением памятника конфедератам
Ли и Джексон были генералами армии конфедератов во время Гражданской войны. Первый президент США Джордж Вашингтон и третий президент Томас Джефферсон считаются одними из "отцов-основателей" государства, при этом они были рабовладельцами.

Трамп также отметил, что с ликвидацией памятников из городов и парков исчезнет красота, которую нечем будет заменить.

Заявление Трампа последовало на фоне целой серии решений властей в ряде штатов убрать памятники конфедератам, которых почитают в том числе и ультраправые. Поводом стали события в минувшие выходные в Шарлоттсвилле, где прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эксперты ООН отметили рост ксенофобии и расизма в США
Трамп сперва заявил, что "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия" идет "с многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. После чего вновь возложил ответственность за столкновения на "обе стороны". Обвинения в адрес Трампа в том, что он как минимум нейтрально относится к "Ку-клукс-клану" и другим ультраправым, звучали во время предвыборной кампании.

Гражданская война в США велась с 1861 по 1865 годы 24 штатами Севера против 11 рабовладельческих штатов Юга. Эта война стала наиболее кровопролитной из всех войн, в которых когда-либо участвовали США. В ней погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 850 тысяч человек. В результате войны северные штаты разгромили Конфедеративные Штаты Америки. Рабство было формально ликвидировано на всей территории США, однако законодательная расовая сегрегация белых и афроамериканцев продолжалась до 1960-х годов, а проблемы на почве расовой розни не ликвидированы полностью до сих пор.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена