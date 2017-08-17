Трамп назвал "печальным и глупым" снос памятников конфедератам в США

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал печальным и глупым снос памятников конфедератам в стране, что он считает попыткой изменить историю.

"Печально видеть, как историю и культуру нашей великой страны разрывают на части, убирая скульптуры и памятники. Вы не можете изменить историю, но вы можете извлечь из нее уроки", — написал Трамп в Twitter.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2017 г.

"Роберт Ли, Стоунуол Джексон – кто следующий, (Джордж) Вашингтон, (Томас) Джефферсон? Так глупо!", — добавил президент.

Ли и Джексон были генералами армии конфедератов во время Гражданской войны. Первый президент США Джордж Вашингтон и третий президент Томас Джефферсон считаются одними из "отцов-основателей" государства, при этом они были рабовладельцами.

Трамп также отметил, что с ликвидацией памятников из городов и парков исчезнет красота, которую нечем будет заменить.

Заявление Трампа последовало на фоне целой серии решений властей в ряде штатов убрать памятники конфедератам, которых почитают в том числе и ультраправые. Поводом стали события в минувшие выходные в Шарлоттсвилле, где прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.

Трамп сперва заявил, что "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия" идет "с многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. После чего вновь возложил ответственность за столкновения на "обе стороны". Обвинения в адрес Трампа в том, что он как минимум нейтрально относится к "Ку-клукс-клану" и другим ультраправым, звучали во время предвыборной кампании.

Гражданская война в США велась с 1861 по 1865 годы 24 штатами Севера против 11 рабовладельческих штатов Юга. Эта война стала наиболее кровопролитной из всех войн, в которых когда-либо участвовали США. В ней погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 850 тысяч человек. В результате войны северные штаты разгромили Конфедеративные Штаты Америки. Рабство было формально ликвидировано на всей территории США, однако законодательная расовая сегрегация белых и афроамериканцев продолжалась до 1960-х годов, а проблемы на почве расовой розни не ликвидированы полностью до сих пор.