На фоне Путина политика Трампа выглядит слабо, считают эксперты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пользуется более высоким доверием в мире, чем его американский коллега Дональд Трамп, потому что проводит стабильную и выдержанную политику и обеспечивает консервативные ценности, на его фоне американский лидер фоне главы РФ политика и имидж президента США Дональда Трампа выглядит слабо, считают опрошенные РИА Новости в четверг эксперты. Некоторые из них считают, что подобная динамика сохранится.

Ранее Pew Research Center опубликовал сравнительные данные недавних опросов, из которых следует, что Путин пользуется в мире более высоким доверием, чем Трамп. Согласно данным исследовательского центра, респонденты в 22 странах считают, что Путин "делает более правильные вещи в плане международных отношений". В 13 государствах считают, что более верные шаги предпринимает Трамп.

Консервативные ценности

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что зафиксированный в данном опросе тренд очевиден.

"Если Владимир Путин является лидером консолидированных, национальных элит в России, то Дональд Трамп является причиной раскола американского истеблишмента. Конечно, очевидно, что в этом случае Владимир Путин обладает гораздо более серьезным политическим авторитетом как человек, который… (на фоне санкций) сумел не только сохранить основные институты в стране, но и усилить их. Не только сохранить геополитическое влияние России, но и усилить его значительно", — заявил политолог.

При этом его коллега, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов подчеркнул, что Путин прежде всего ассоциируется с консервативным пакетом ценностей и с симпатией к нему относятся консервативно настроенные избиратели и политические силы. По мнению эксперта, с симпатией к президенту в то же время относятся и левые, которые готовы "закрыть глаза на какие-то ценностные расхождения и проблемы с социальной справедливостью в самой России и сказать: "Да, если он против США — то он нам нравится".

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в свою очередь считает, что подобные тенденции связаны не сколько с укреплением позиций Путина, сколько со слабым имиджем Трампа и его непоследовательной политикой. "Перед победой Трампа опросы во всем мире показывали, что есть только две страны, где Трампу симпатизируют больше, чем Хиллари (Клинтон), — это были Россия и Израиль. То есть, в принципе весь мир настроен был к Трампу очень негативно, с опаской, а его политика за эти полгода скорее подтвердила опасения, чем их опровергла", — пояснил социолог.

Руководитель региональных проектов ЭИСИ, политолог Андрей Колядин напомнил, что Путин в политике давно и его многолетние внешнеполитические действия и заявления адекватны, что обеспечивает президенту России стабильную поддержку со стороны большинства россиян. "Путин сумел сплотить вокруг себя большую часть российского общества в своей стране. Те 82-86% рейтинга, которые ему регулярно дают социологи, совершенно искренни. Американское же общество расколото выборами Трампа. И сумеет ли новый президент США общество консолидировать, еще не понятно", — отметил эксперт.

Доверие Европы — главная потеря США

Федоров, говоря об опубликованных данных, высказал мнение, что с приходом Трампа к власти США "потеряли Европу". "Уж на что Западная Европа антироссийски настроена, но Трамп напугал даже их, поэтому мы и видим такие парадоксальные результаты, которых никогда не было: что в некоторых западноевропейских странах рейтинг российского лидера выше, чем рейтинг американского. Но еще раз: это надо Трампу сказать спасибо, прежде всего. Кроме того, не будем забывать, что весь мир расколот по отношению к американской политике, вне зависимости от того, кто там лидер – (Барак) Обама, Трамп, кто-то еще", — считает он.

По мнению Мухина, США, которые находятся в привилегированном политическом и экономическом положении, сейчас испытывают "серьезный экзистенциальный кризис", который уже привел к сомнениям в том, что Вашингтон обладает абсолютным монопольным правом на формирование правил мировой торговли. "Поведение США напоминает поведение злоупотребляющей своими полномочиями страны, и вообще делает ее в значительной степени "радиационной", то есть большинство других стран видят очевидную угрозу своей суверенности и своим национальным интересам со стороны США", — сказал эксперт.

Он также отметил, что конфликты США с КНДР, Китаем, Ираном, Россией хорошо иллюстрируют, что подобного рода модель поведения деструктивна и ведет к снижению не только влияния страны, но и влияния Трампа на политические и экономические процессы внутри Соединенных Штатов.

Непредсказуемая политика штатов

Не играет на руку США состояние истеблишмента страны, которое "опасно для всех", считает Мухин. "Потому что, на секундочку, Штаты обладают ядерным оружием и, как они считают, самой сильной армией в мире. Находясь в таком пограничном политическом состоянии они способны к непредсказуемым действиям, которые могут привести к глобальному вооруженному конфликту", — сказал политолог.

В свою очередь Федоров пояснил, что в мировой политике есть стране-сателлиты, и те, что пытаются проводить независимый курс. "И, конечно, в этой второй группе стран Путин вызывает симпатии, опять-таки, традиционно, потому что он ассоциируется с антиамериканской линией, с курсом на противостояние гегемону современного мира", — считает социолог.

По его словам, к числу таких стран можно отнести Китай и ряд других, к примеру, латиноамериканские страны. "И последний момент, о котором надо не забывать: есть все-таки страны, для которых Россия – традиционный партнер, друг, союзник, единоверец и так далее. Яркие примеры – Вьетнам, Греция и ряд других; и там симпатии к российскому лидеру, который настроен укреплять эти исторические связи, а не разрывать их, конечно, играют большую роль", — отметил Федоров.

Прогнозы

При этом Мухин считает, что на данном этапе все тенденции, все условия отвечают тому, что рост доверия к Путину будет сохраняться и, возможно, нарастать. Говоря о публикациях в западных СМИ, эксперт обратил внимание, что раньше "демотивационные рейды в отношении Путина" имели некоторый успех, однако сейчас приводят к обратному и лишь усиливают влияние российского президента, "что регистрируют сами американские СМИ в последние годы".

"Люди во многих странах на таком бытовом уровне воспринимают Путина как человека, который подвергается атакам совершенно несправедливо, но в результате к нему очень повышенное внимание и они рассматривают Владимира Путина в качестве универсальной политической персоны, выдвигая следующий тезис: "хорошо бы, чтобы у нас был такой президент". Все чаще в разных странах, в том числе и в США, звучит этот тезис", — сказал эксперт.

Федоров же отметил, что уровень доверия к Трампу в будущем может измениться в зависимости от его политики, успехов в которой пока нет. "Пока мы видим, что особых успехов нет. Но будущее, как всегда, в тумане, в мире все меняется довольно быстро. Так что здесь зависит от того, как себя трампистская Америка поведет в целой череде острых международных кризисов — вокруг Северной Кореи, например, и в ряде других", — заключил социолог.