На фоне Путина политика Трампа выглядит слабо, считают эксперты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пользуется более высоким доверием в мире, чем его американский коллега Дональд Трамп, потому что проводит стабильную и выдержанную политику и обеспечивает консервативные ценности, на его фоне американский лидер фоне главы РФ политика и имидж президента США Дональда Трампа выглядит слабо, считают опрошенные РИА Новости в четверг эксперты. Некоторые из них считают, что подобная динамика сохранится.
Ранее Pew Research Center опубликовал сравнительные данные недавних опросов, из которых следует, что Путин пользуется в мире более высоким доверием, чем Трамп. Согласно данным исследовательского центра, респонденты в 22 странах считают, что Путин "делает более правильные вещи в плане международных отношений". В 13 государствах считают, что более верные шаги предпринимает Трамп.
Консервативные ценности
"Если Владимир Путин является лидером консолидированных, национальных элит в России, то Дональд Трамп является причиной раскола американского истеблишмента. Конечно, очевидно, что в этом случае Владимир Путин обладает гораздо более серьезным политическим авторитетом как человек, который… (на фоне санкций) сумел не только сохранить основные институты в стране, но и усилить их. Не только сохранить геополитическое влияние России, но и усилить его значительно", — заявил политолог.
При этом его коллега, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов подчеркнул, что Путин прежде всего ассоциируется с консервативным пакетом ценностей и с симпатией к нему относятся консервативно настроенные избиратели и политические силы. По мнению эксперта, с симпатией к президенту в то же время относятся и левые, которые готовы "закрыть глаза на какие-то ценностные расхождения и проблемы с социальной справедливостью в самой России и сказать: "Да, если он против США — то он нам нравится".
Руководитель региональных проектов ЭИСИ, политолог Андрей Колядин напомнил, что Путин в политике давно и его многолетние внешнеполитические действия и заявления адекватны, что обеспечивает президенту России стабильную поддержку со стороны большинства россиян. "Путин сумел сплотить вокруг себя большую часть российского общества в своей стране. Те 82-86% рейтинга, которые ему регулярно дают социологи, совершенно искренни. Американское же общество расколото выборами Трампа. И сумеет ли новый президент США общество консолидировать, еще не понятно", — отметил эксперт.
Доверие Европы — главная потеря США
По мнению Мухина, США, которые находятся в привилегированном политическом и экономическом положении, сейчас испытывают "серьезный экзистенциальный кризис", который уже привел к сомнениям в том, что Вашингтон обладает абсолютным монопольным правом на формирование правил мировой торговли. "Поведение США напоминает поведение злоупотребляющей своими полномочиями страны, и вообще делает ее в значительной степени "радиационной", то есть большинство других стран видят очевидную угрозу своей суверенности и своим национальным интересам со стороны США", — сказал эксперт.
Он также отметил, что конфликты США с КНДР, Китаем, Ираном, Россией хорошо иллюстрируют, что подобного рода модель поведения деструктивна и ведет к снижению не только влияния страны, но и влияния Трампа на политические и экономические процессы внутри Соединенных Штатов.
Непредсказуемая политика штатов
В свою очередь Федоров пояснил, что в мировой политике есть стране-сателлиты, и те, что пытаются проводить независимый курс. "И, конечно, в этой второй группе стран Путин вызывает симпатии, опять-таки, традиционно, потому что он ассоциируется с антиамериканской линией, с курсом на противостояние гегемону современного мира", — считает социолог.
По его словам, к числу таких стран можно отнести Китай и ряд других, к примеру, латиноамериканские страны. "И последний момент, о котором надо не забывать: есть все-таки страны, для которых Россия – традиционный партнер, друг, союзник, единоверец и так далее. Яркие примеры – Вьетнам, Греция и ряд других; и там симпатии к российскому лидеру, который настроен укреплять эти исторические связи, а не разрывать их, конечно, играют большую роль", — отметил Федоров.
Прогнозы
При этом Мухин считает, что на данном этапе все тенденции, все условия отвечают тому, что рост доверия к Путину будет сохраняться и, возможно, нарастать. Говоря о публикациях в западных СМИ, эксперт обратил внимание, что раньше "демотивационные рейды в отношении Путина" имели некоторый успех, однако сейчас приводят к обратному и лишь усиливают влияние российского президента, "что регистрируют сами американские СМИ в последние годы".
Федоров же отметил, что уровень доверия к Трампу в будущем может измениться в зависимости от его политики, успехов в которой пока нет. "Пока мы видим, что особых успехов нет. Но будущее, как всегда, в тумане, в мире все меняется довольно быстро. Так что здесь зависит от того, как себя трампистская Америка поведет в целой череде острых международных кризисов — вокруг Северной Кореи, например, и в ряде других", — заключил социолог.