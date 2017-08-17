МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Силовой вариант развития событий вокруг КНДР приведет к катастрофе, Москва призывает все страны к сдержанности при решении проблемы вокруг полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любая попытка силового решения проблем Корейского полуострова приведет к трагедии колоссального масштаба, огромным человеческим жертвам среди населения всех конфликтующих сторон, гуманитарной, экономической и, конечно, экологической катастрофе. Призываем все страны к сдержанности, реальным усилиям по недопущению скатывания ситуации к так называемой точке невозврата", — сказала Захарова журналистам.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".