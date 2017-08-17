Украинский перевод сериала "Моя прекрасная няня" возмутил зрителей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Новый канал" начал показывать российский комедийный сериал "Моя прекрасная няня" на украинском языке, вызвав волну негодования у зрителей.

Возмущенные люди оставляют комментарии на официальной странице телеканала в Facebook и критикуют новую озвучку в своих микроблогах Twitter.

Моя прекрасная няня на украинском. Серьёзно? Что за бред? — Nastenka Martynova (@Nastenka_1812) 17 августа 2017 г.

"Как меня бесит ваша неадекватная идея перевести сериалы на Украинский язык…Это такое убожество", — пишет Ilona Mishkova.

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ. Любимый сериал, на любимом канале… На нелюбимом языке. Настроение с утра испорчено — KETSLS (@Ketsls) 17 августа 2017 г.

Также пользователи считают, что с новой озвучкой телеканал потеряет большую часть аудитории.

"Короче, все! Пускай Новый считает, что потерял 80% зрителей! И меня в том числе! Шизанулись уже на своем украинском!" — негодует Саша Ямшинский.

Интернет-пользователи полагают, что если телеканалу принципиально необходимо показывать программы только на украинском языке, то он должен заниматься производством собственных телесериалов, а не переозвучивать российские. Кроме того, зрители отметили очень низкое качество перевода.

В мае Верховная рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Оппозиция в Раде считает, что такое решение приведет к новым конфликтам и росту напряженности в обществе. Закон о введении квот на украинский язык на ТВ был опубликован в официальной прессе, он должен вступить в силу с 13 октября.