Еще две смерти: Саудовская Аравия лишилась трех принцев за четыре месяца

КАИР, 17 авг — РИА Новости. Смерть принца Бандара бен Фахда бен Саада Аль Сауда, о которой было объявлено в четверг, стала уже третьей по счету потерей саудовского королевского дома за последние четыре месяца.

Согласно сообщению саудовского агентства новостей SPA, Бандар бен Фахд бен Саад бен Абдуррахман Аль Сауд ушел из жизни в среду. Причины его смерти не называются.

Безымянный камень

В четверг ближе к вечеру в одной из центральных мечетей Эр-Рияда у завернутого в саван тела усопшего прочтут погребальную молитву. После нее братья и племянники принца отнесут его на кладбище и по заведенной в ультраконсервативном королевстве традиции похоронят без почестей, возложив на его могилу лишь один безымянный камень.

О покойном принце известно не много. Он не был прямым потомком основателя современной Саудовской Аравии короля Абдель Азиза, а потому не имел права наследовать престол. В отличие от прямых потомков племянники основателя Абдель Азиза лишены громкого титула "Его королевское высочество", ограничиваясь приставкой просто "Его высочество". По данным информированного агентства Eremnews, усопший принц входил в руководство ряда местных футбольных клубов и был далек от принимающих решения кругов в Саудовской Аравии.

Свои соболезнования саудовскому монарху в связи со смертью племянника выразил эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Еще две смерти

Примечательно, что около десяти дней назад, 8 августа, королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине еще одного принца — Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщало, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.

В начале мая этого года на девяносто втором году жизни умер еще один принц — сын основателя королевства Машаль бен Абдель Азиз Аль-Сауд. Принц Машаль в различные годы занимал посты министра обороны и авиации королевства, а также был главой влиятельнейшего в Саудовской Аравии Совета по присяге.

По данным ряда СМИ, в Саудовской Аравии проживает свыше пяти тысяч принцев. Часть из них, в основном прямые потомки основателя королевства, занимают высокие государственные должности.