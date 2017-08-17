США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Еще две смерти: Саудовская Аравия лишилась трех принцев за четыре месяца

15:4317.08.2017
03610
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСаудовская Аравия. Архивное фотоСаудовская Аравия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

КАИР, 17 авг — РИА Новости. Смерть принца Бандара бен Фахда бен Саада Аль Сауда, о которой было объявлено в четверг, стала уже третьей по счету потерей саудовского королевского дома за последние четыре месяца.

Согласно сообщению саудовского агентства новостей SPA, Бандар бен Фахд бен Саад бен Абдуррахман Аль Сауд ушел из жизни в среду. Причины его смерти не называются.

Безымянный камень

Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
В Саудовской Аравии скончался второй за месяц принц
В четверг ближе к вечеру в одной из центральных мечетей Эр-Рияда у завернутого в саван тела усопшего прочтут погребальную молитву. После нее братья и племянники принца отнесут его на кладбище и по заведенной в ультраконсервативном королевстве традиции похоронят без почестей, возложив на его могилу лишь один безымянный камень.

О покойном принце известно не много. Он не был прямым потомком основателя современной Саудовской Аравии короля Абдель Азиза, а потому не имел права наследовать престол. В отличие от прямых потомков племянники основателя Абдель Азиза лишены громкого титула "Его королевское высочество", ограничиваясь приставкой просто "Его высочество". По данным информированного агентства Eremnews, усопший принц входил в руководство ряда местных футбольных клубов и был далек от принимающих решения кругов в Саудовской Аравии.

Свои соболезнования саудовскому монарху в связи со смертью племянника выразил эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Еще две смерти

Заместитель наследного принца королевства Саудовская Аравия и министр обороны Мухаммад бин Салман Аль Сауд во время визита в Китай. 2016 год
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Война королей, принцев и эмиров: как делят власть в Саудовской Аравии
Примечательно, что около десяти дней назад, 8 августа, королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине еще одного принца — Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщало, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.

В начале мая этого года на девяносто втором году жизни умер еще один принц — сын основателя королевства Машаль бен Абдель Азиз Аль-Сауд. Принц Машаль в различные годы занимал посты министра обороны и авиации королевства, а также был главой влиятельнейшего в Саудовской Аравии Совета по присяге.

По данным ряда СМИ, в Саудовской Аравии проживает свыше пяти тысяч принцев. Часть из них, в основном прямые потомки основателя королевства, занимают высокие государственные должности.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена