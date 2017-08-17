Средний возраст заразившихся вирусом Коксаки составляет 3,5 года

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Средний возраст заболевших вирусом Коксаки в Турции – 3 года и 7 месяцев, рассказал журналистам заведующий лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии кишечных инфекций центрального НИИ Эпидемиологии Александр Подколзин.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на "горячую линию" Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

"В рамках данной вспышки мы привлекались к анализу данных обращений отдыхавших… 77% от общего количества заболевших – дети. Средний возраст заболевших… 3 года 7 месяцев, то есть это дети самого младшего возраста, дети до пяти лет", — сказал Подколзин.

Он также отметил, что для маленьких детей оптимально отдыхать в привычном климате, и мнение о том, что их обязательно нужно вывозить на море, является ошибочным.

Коксаки – группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

Чаще всего вирусом заражаются маленькие дети, в случае проявления вируса типа А у них появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, что затрудняет питание, высокая температура и головная боль. Вирус типа В, в свою очередь, может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит (воспаление сердечной мышцы), не исключен летальный исход, в основном, в случае развития менингита или энцефалита.