Мужчина, угрожавший выпрыгнуть из окна гостиницы в Киеве, передумал

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Мужчина, который грозил выпрыгнуть из окна гостиницы "Крещатик" в центре Киева, передумал и вернулся на балкон, сообщило в четверг интернет-издание "Страна.ua".

Ранее в пресс-службе полиции столицы Украины сообщили, что мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, на месте работают спасатели. Как передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на очевидцев, мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. По информации "Страны.ua", представитель посольства России приехал на переговоры с мужчиной.

"Мужчина… отказался от своих намерений и вернулся на балкон в гостиницу", — говорится в сообщении.

По информации издания, такому решению предшествовали более чем трехчасовые переговоры мужчины с полицией, работниками гостиницы и представителями консульства РФ.