МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов призывает в случае необходимости применять оружие при охране границ Евросоюза от наплыва нелегальных мигрантов, пишет издание Deutsche Welle.

"Мы не можем допустить того, чтобы нелегальные мигранты и впредь массово прибывали в Европу. Необходимо ввести солдат НАТО или Евросоюза в Италию и Грецию и при необходимости защищать внешние рубежи Европейского союза с помощью оружия", — заявил он в интервью газете Welt.

В борьбе с притоком нелегальных мигрантов болгарский министр намерен усилить защиту границ страны с Турцией. Для этого планируется привлечь дополнительные силы армии и технику для наблюдения и контроля. По мнению Каракачанова, болгаро-турецкую границу нужно поделить на пять зон, в каждую из которых будет направлена вооруженная рота.

Министр отметил, что большинство людей, попавших в Европу по Средиземному морю, были экономическими мигрантами. "Их никто не преследовал, им не нужна защита, чтобы выжить. Они просто хотели жить в богатой западной стране", — заявил он.