Пассажир рейса Turkish Airlines впал в кому и скончался в самолете

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пассажир самолета, вылетевшего с острова Маврикий в Амстердам, скончался от приступа диабета, несмотря на попытки экипажа оказать ему срочную медицинскую помощь, сообщает агентство Dogan.

Согласно его данным, самолет компании Turkish Airlines вылетел в среду вечером из столицы Маврикия Порт-Луи в Амстердам с пересадкой в Стамбуле.

68-летний пассажир нидерландского происхождения вскоре после взлета впал в кому из-за приступа диабета. Экипаж самолета не смог помочь мужчине, и тот скончался в лайнере, не приходя в сознание, отмечает агентство.

По прибытии в Стамбул в четверг тело мужчины доставили в местный морг, лайнер продолжил путь в Амстердам.