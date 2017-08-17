ЛОНДОН, 17 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Кадры пожара высотного дома в Лондоне, показанные по телевидению, привели к росту обращений к врачам среди пожарных, вышедших на пенсию, с жалобами на психические расстройства. Об этом в четверг сообщила британская благотворительная организация The Fire Fighters Charity, оказывающая поддержку сотрудникам пожарной службы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне

По данным организации, после трагедии в Grenfell Tower, в которой погибло по меньшей мере 46 человек, по всей стране возросло число обращений пожарных, находящихся на пенсии, с жалобами на свое психическое состояние. По словам одного из бывших огнеборцев, кадров горящего здания было достаточно для того, чтобы вызвать травмирующие психику воспоминания из прошлого. В частности, Роджер Мур, отдавший 30 лет пожарному делу и недавно вышедший на пенсию, сказал, что, понял, что с ним что-то не так, когда, сидя с друзьями в пабе, вдруг внезапно начал плакать, а потом рыдать. Картины пожара и погибшие люди из прошлого стояли перед глазами, описал он свое состояние.

Как отметили в The Fire Fighters Charity, из-за психических и психологических травм около 41 тысячи смен было потеряно в 2015-2016 году в Англии и Уэльсе. Более 85% пожарных и спасателей испытывали стресс, подавленное состояние и проблемы со здоровьем во время работы в пожарной службе. При этом около 27% сотрудников посещали мысли о суициде.

The Fire Fighter's Charity считает сложившуюся ситуацию серьезной, отмечая, что последствия подобных расстройств имеют долгосрочное влияние на самого пожарного и на его семью.

Пожар в доме Grenfell Tower для проживающих на социальном обеспечении граждан, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном районе на западе британской столицы, произошел ночью 14 июня. Погибшими признаны 46 человек из 80 жертв, включая пропавших без вести. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.