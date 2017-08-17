ЛОНДОН, 17 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Кадры пожара высотного дома в Лондоне, показанные по телевидению, привели к росту обращений к врачам среди пожарных, вышедших на пенсию, с жалобами на психические расстройства. Об этом в четверг сообщила британская благотворительная организация The Fire Fighters Charity, оказывающая поддержку сотрудникам пожарной службы.
Как отметили в The Fire Fighters Charity, из-за психических и психологических травм около 41 тысячи смен было потеряно в 2015-2016 году в Англии и Уэльсе. Более 85% пожарных и спасателей испытывали стресс, подавленное состояние и проблемы со здоровьем во время работы в пожарной службе. При этом около 27% сотрудников посещали мысли о суициде.
Пожар в доме Grenfell Tower для проживающих на социальном обеспечении граждан, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном районе на западе британской столицы, произошел ночью 14 июня. Погибшими признаны 46 человек из 80 жертв, включая пропавших без вести. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.