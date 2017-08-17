Опрос: 48% американцев недовольны словами Трампа о событиях в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп сделал недостаточно для осуждения столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения YouGov для газеты Huffington Post.

В связи с событиями в Шарлоттсвилле Трамп сперва заявил, что "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия" идет "с многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. После чего вновь возложил ответственность за столкновения на "обе стороны". Обвинения в адрес Трампа в том, что он как минимум нейтрально относится к "Ку-клукс-клану" и другим ультраправым, звучали во время предвыборной кампании.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Вы считаете, что президент Трамп сделал достаточно или недостаточно для осуждения насилия со стороны белых националистов в Шарлоттсвилле?". И 48% опрошенных заявили, что он сделал недостаточно, 30% — достаточно, 22% — не уверены в ответе. Кроме того, 31% респондентов считают, что Трамп поддерживает идеологию белого национализма, 22% — выступает против него, 24% — что у него нет твердого мнения в отношении этой идеологии, еще 24% не уверены в ответе.

При этом 48% опрошенных считают, что Трампу следовало осудить организацию "Ку-клукс-клан", неонацистов и сторонников идеологии превосходства белой расы сразу, а не спустя некоторое время. 32% американцев полагают, что идеология белого национализма является очень серьезной угрозой для США, 25% — достаточно серьезной, 19% — не очень серьезной.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.

Опрос проводился с 14 по 15 августа, в нем приняла участие 1 тысяча человек в возрасте 18 лет или старше.