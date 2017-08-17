Опрос: 48% американцев недовольны словами Трампа о событиях в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп сделал недостаточно для осуждения столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения YouGov для газеты Huffington Post.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Вы считаете, что президент Трамп сделал достаточно или недостаточно для осуждения насилия со стороны белых националистов в Шарлоттсвилле?". И 48% опрошенных заявили, что он сделал недостаточно, 30% — достаточно, 22% — не уверены в ответе. Кроме того, 31% респондентов считают, что Трамп поддерживает идеологию белого национализма, 22% — выступает против него, 24% — что у него нет твердого мнения в отношении этой идеологии, еще 24% не уверены в ответе.
В минувшие выходные в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.
Опрос проводился с 14 по 15 августа, в нем приняла участие 1 тысяча человек в возрасте 18 лет или старше.