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В мире

Эксперты рассказали, как украинские технологии могут помочь КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (876)
14:4817.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Технологии украинского "Южного машиностроительного завода" ("Южмаш") в случае попадания в КНДР могут оказать помощь Северной Корее в развитии ее ракетной программы, но Пхеньян при этом долгие годы также ведет самостоятельные разработки, которые могли позволить стране добиться прорыва в этой области, считают эксперты.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. В госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Позднее пранкеры Лексус и Вован пообщались с гендиректором "Южмаша" от имени секретаря СНБО Украины, который допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.

"Сказать, что они (технологии завода "Южмаш" – ред.) попали туда (в КНДР), мы, по крайней мере, пока, стопроцентно подтвердить не можем, мы не знаем насколько это так. Но если они действительно туда попали, это поможет северокорейским специалистам более быстрыми темпами разработать, создать и принять на вооружение средства доставки ядерного оружия", — сказал в ходе видеомоста Москва – Пекин, организованного МИА "Россия сегодня", независимый военный эксперт Владимир Новиков.

Стенд КБ Южное. Архивное фото
© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook
В СНБО Украины дали совет разыгранному пранкерами главе "Южмаша"
По его мнению, если информация о продаже КНДР технологий является правдой, то этот процесс мог быть совершен через многоступенчатую операцию.

"Если она (Украина – ред.) продала (технологии), то, скорее всего, это было сделано через многоступенчатую операцию через третьи и четвертые страны, а потом они попали туда как-то в Северную Корею. Если это так, я подчеркиваю, это действительно поможет Северной Корее в создании ракетных средств доставки средней и большей дальности и, может быть, даже межконтинентальной дальности, то есть порядка 9-11 тысяч километров", — добавил Новиков.

Вид на Киев. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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При этом эксперт отметил, что если технологии "Южмаша" попали в КНДР, то северокорейские специалисты смогут достаточно быстро их адаптировать. "Потому что десятилетия развития своей ракетно-ядерной программы показали, что адаптацию имеющихся технологий Пхеньян проводит крайне успешно", — подчеркнул Владимир Новиков.

В свою очередь, помощник руководителя научно-исследовательского Центра региональной безопасности Китайской академии общественных наук Ян Даньчжи сказал, что Пхеньян постоянно занимается усовершенствованием технологий, которыми обладает страна.

"По поводу ракетных технологий много сейчас всяких версий гуляет в прессе. Но, действительно, что они воспользовались зарубежной технологией, тут важный момент: дело в том, что они и сами постоянно занимаются усовершенствованием технологий. Причем они набрали действительно хороший темп", — сказал он.

При этом Ян Даньчжи отметил, что в современном мире множество каналов, по которым можно получить технологии, и сделать это не проблематично.

"Самое важное, что Северная Корея сама прошла очень большой путь, у них очень мощная база разработок. Поэтому рано или поздно они бы создали, они бы достигли этого прорыва, который мы сейчас наблюдаем", — добавил Ян Даньчжи.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
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