В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации на мариупольском направлении

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Он утверждает, что для этого в район Гранитного Киев перебросил артиллерийские подразделения, военные приведены в готовность.
"Сохраняется большая вероятность активизации подрывной деятельности диверсионно-разведывательных групп", — добавил Басурин.
Он также отметил, что украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку в ДНР, пытается запугать граждан и посеять панику. "В частности, распространяются слухи о взрыве на территории Донецкого казенного химического завода, якобы в результате возгорания сухой травы", — сказал Басурин.
Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении теракта на телевышке в Донецке. Ведомство обвинило в подготовке взрыва Службу безопасности Украины.