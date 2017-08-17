В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации на мариупольском направлении

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (119)

Украинские военные на КПП в Мариуполе

Украинские военные на КПП в Мариуполе

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Он утверждает, что для этого в район Гранитного Киев перебросил артиллерийские подразделения, военные приведены в готовность.

"Сохраняется большая вероятность активизации подрывной деятельности диверсионно-разведывательных групп", — добавил Басурин.

Он также отметил, что украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку в ДНР, пытается запугать граждан и посеять панику. "В частности, распространяются слухи о взрыве на территории Донецкого казенного химического завода, якобы в результате возгорания сухой травы", — сказал Басурин.

Он заявил, что в районе завода действительно загорелась трава из-за обстрела со стороны силовиков, но взрыва на территории предприятия не было.

Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении теракта на телевышке в Донецке. Ведомство обвинило в подготовке взрыва Службу безопасности Украины.