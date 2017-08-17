У берегов Испании спасли почти 600 нелегальных мигрантов

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Почти 600 мигрантов были спасены у южных берегов Испании за последние сутки.

"593 человека обнаружены на пятнадцати лодках в Гибралтарском проливе (424) и в море Альборан (169)", — сообщила служба. Отмечается, что в числе этих людей – 27 женщин и 12 детей, в том числе двое грудных.

В последнее время резко увеличилось число мигрантов, которые предпринимают попытки добраться до Испании по морю. С начала года таким путем в страну прибыли 8 183 человека, при том, что за весь прошлый год — 13 246, согласно данным Международной организации по миграции.

Количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала года, составило 118 227 человек, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в Европу прибыли 265 640 человек. По информации МОМ, наибольшее количество мигрантов прибыло к берегам Италии (97 293 человек), на втором месте — Греция, которая приняла 12 191 человек.