ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китайский бизнесмен оплатил пять тысяч тарелок острой лапши в одном из ресторанов города центрального подчинения Чунцин и угостил прохожих, пишет газета South China Morning Post. Это произошло после того, как владельцы заведения вернули мужчине утерянное обручальное кольцо стоимостью почти 45 тысяч долларов.

По информации издания, мужчина по фамилии Ван приехал в Чунцин из Гуанчжоу, чтобы сделать предложение девушке. Он зашел перекусить в ресторан и оставил там обручальное кольцо с бриллиантом в три карата стоимостью 300 тысяч юаней (44,9 тысячи долларов).

Посетители нашли сумку с кольцом и передали ее менеджеру. Украшение вернули владельцу.

Мужчина решил отблагодарить местных жителей за доброту, а также отметить помолвку в этом ресторане. Он повесил объявление, в котором поблагодарил горожан за честность и отзывчивость, благодаря которым он смог сделать предложение возлюбленной — и она согласилась. С этой целью он заказал пять тысяч тарелок лапши, за которой выстроилась стометровая очередь. Примерно столько порций ресторан продает за день, отмечает газета.