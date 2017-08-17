Еврокомиссия выделяет 45 миллионов евро пострадавшей от пожаров Португалии

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия в четверг приняла решение о выделении в рамках политики региональной поддержки 45 миллионов евро для оказания помощи Португалии, пострадавшей от пожаров, сообщила еврокомиссар по региональной политике Корина Крету.

С минувшей среды из-за пожаров в Португалии пострадали 55 человек. В стране остаются активными около 150 очагов. В настоящее время с огнем борются более трех тысяч пожарных, 30 вертолетов и самолетов, в том числе из соседней Испании. В подавляющем большинстве случаев — речь идет о 90% пожаров — возгорания были спровоцированы "деятельностью человека", информировала Гражданская защита.

По словам Крету, выделяемые средства предназначены для преодоления последствий пожаров: они будут направлены на оказание финансовой поддержки малым предприятиям, лишившимся средств производства в результате пожаров, а также на восстановление публичной инфраструктуры – муниципальных дорог и систем водоснабжения, а также замену транспортных средств.