Десятилетняя девочка в Индии родила ребенка, не зная об этом

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Десятилетняя девочка из Индии родила ребенка после того, как была изнасилована. Родители убедили ее в том, что ее прооперируют из-за проблем с животом, сообщает телеканал NDTV.

Девочка в течение нескольких месяцев подвергалась насилию, вероятно, со стороны ее дяди. В июле родители привезли ее в больницу из-за жалоб на боль в животе. Врачи определили, что она находилась на 30 неделе беременности.

Верховный суд страны не позволил сделать девочке аборт, так как, по мнению врачей, это могло угрожать ее жизни. В Индии запрещено прерывание беременности на сроке более 20 недель по медицинским причинам, если только не существует угрозы для жизни матери.

Как сообщает India Today, родители сказали девочке, что у нее в животе находится камень, который нужно достать. Девочка родила здорового ребенка с помощью кесарева сечения в больнице города Чандигарх. Ее отец попросил сотрудников больницы помочь с удочерением новорожденной.

Дядя ребенка задержан.