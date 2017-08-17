"Ленина в городах больше нет": в Киеве отчитались о сносе памятников вождю

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Почти 2,5 тысячи памятников на Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина; "Ленина в городах больше нет", сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", — сказал Вятрович в интервью изданию LIGA.net.
Он считает, что решение о том, какие памятники устанавливать на месте демонтированных, должна принимать община на местах.
"Мы считаем, устанавливать на них новые памятники — это должно быть решение местной громады. В Киеве, например, мы считаем, что большинство пеньков надо просто убрать", — добавил Вятрович.