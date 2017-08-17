"Ленина в городах больше нет": в Киеве отчитались о сносе памятников вождю

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Почти 2,5 тысячи памятников на Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина; "Ленина в городах больше нет", сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

"Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", — сказал Вятрович в интервью изданию LIGA.net.

Он считает, что решение о том, какие памятники устанавливать на месте демонтированных, должна принимать община на местах.

"Мы считаем, устанавливать на них новые памятники — это должно быть решение местной громады. В Киеве, например, мы считаем, что большинство пеньков надо просто убрать", — добавил Вятрович.