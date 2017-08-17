Отпущенный на похороны французский заключенный убежал от надсмотрщиков

ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, отбывающий заключение в тюрьме французского департамента Пюи-де-Дом, отпущенный из-под стражи на похороны близкого человека, сбежал от сопровождавших его надсмотрщиков, передает в четверг газета Figaro.

Заключенный был рецидивистом и не раз привлекался к ответственности за воровство, насилие и нарушения ПДД. Несмотря на "послужной список", руководство пенитенциарного учреждения приняло решение отпустить мужчину на похороны дедушки его девушки.

На траурную церемонию заключенный пришел без наручников, в сопровождении трех надсмотрщиков, не вооруженных и одетых в гражданское. С похорон мужчина уже не вернулся, поскольку пустился в бега.

На его поиски мобилизованы около 40 военнослужащих, а также вертолет жандармерии. К настоящему времени он все еще не обнаружен.