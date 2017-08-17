Источник сообщил о задержании трех сотрудников посольства США в Йемене

САНА, 17 авг — РИА Новости. Йеменские службы безопасности, подчиняющиеся повстанцам-хуситам, задержали и вывезли в неизвестное место трёх сотрудников посольства США в Сане, не предъявив каких-либо обвинений, сообщил РИА Новости источник в службах.

Ранее местные СМИ сообщили, что силовики задержали 12 сотрудников ООН и американского посольства в Сане.

"Йеменские службы безопасности задержали отдельно трёх сотрудников посольства США и отвезли их в неизвестное место", — заявил источник, назвавший также имена задержанных.

По его словам, обвинения задержанным пока не предъявлены. Официально о случившемся также не объявлялось.

Источник в местном офисе ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) опроверг сообщения о задержании сотрудников отделения. "Эти новости не соответствуют действительности", — заявил источник.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы регулярно обстреливают пограничные районы королевства.