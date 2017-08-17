В МИД Китая завили о неизменности позиции по корейскому досье

ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Позиция Китая по вопросу урегулированию сложившегося кризиса на Корейском полуострове последовательная и постоянна, её не изменят ни угрозы, ни давление, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай с самого начала играл активную и конструктивную роль в вопросе (разрешения — ред.) ядерной проблемы Корейского полуострова. Наша позиция всегда была последовательной и постоянной, её не изменят ни давление, ни угрозы", — заявила дипломат.

Она добавила, что позиция Китая основана на необходимости поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове, на защите международной системы нераспространения ядерного оружия, а также на обеспечении выполнения собственных стратегических интересов в сфере безопасности.

Ранее Хуа Чуньин заявила, что в Пекине отмечают "некоторые признаки ослабления" кризиса вокруг ядерной проблемы КНДР, однако ситуация по-прежнему остается "очень сложной и чувствительной".

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

В свою очередь, как заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва отмечает, что риторика в последних заявлениях Вашингтона и Пхеньяна стала спокойнее, и надеется, что "горячие головы" в США и КНДР "немного остыли".