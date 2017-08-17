Госдеп объявил конкурс на закупку нелетального оружия для Украины

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины, сообщает портал Federal Business Opportunities.

Отмечается, что в рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение. Крайний срок, в который участники тендера должна представить свои предложения по ценам — до 22 августа, информирует портал.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Санкции со стороны Белого дома при этом пока не поступало. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил при этом, что НАТО и США уже давно ведут нелегальные поставки оружия украинским силовикам.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как неоднократно заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.