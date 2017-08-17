Госдеп объявил конкурс на закупку нелетального оружия для Украины

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины, сообщает портал Federal Business Opportunities.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Санкции со стороны Белого дома при этом пока не поступало. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил при этом, что НАТО и США уже давно ведут нелегальные поставки оружия украинским силовикам.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.