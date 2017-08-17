Эксперты объяснили, кому выгоден кризис на Корейском полуострове

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Никакие усилия стран мира, в том числе России и Китая, не помогут разрешить конфликт вокруг КНДР, выгодный для США, считают китайские эксперты.
"Здесь действительно проблема создана Северной Кореей и Соединенными Штатами, поэтому они должны выяснить свои противоречия. Если эти две страны не хотят решать, то другие страны, включая Россию и Китай, как бы ни пыжились, все равно не смогут решить", — заявил руководитель Центра исследований китайской стратегии в отношении сопредельных стран Китайской академии общественных наук Ван Цзюньшэн в ходе видеомоста Москва – Пекин, организованного МИА "Россия сегодня".
При этом эксперт не отрицает полностью роли Москвы и Пекина в решении северокорейского кризиса.
"Конечно, наши две страны – это очень важные мировые державы, и мы можем сыграть очень важную роль. Например, мы (Китай – ред.) можем нажать на Северную Корею, конечно, есть каналы давления на КНДР. Действительно КНДР, в основном, опирается на Китай и на Россию и, конечно, если наши две страны объединятся, с единой позицией выступят, то это, наверное, будет иметь определенное значение. Мы здесь должны сотрудничать", — сказал он.
Он также оценил усилия ООН в урегулировании конфликта, однако, по его словам, "похоже, ООН не во всем может решить эту проблему". "Самая неотложная задача – это снизить градус напряженности", — отметил он.
В свою очередь, помощник руководителя научно-исследовательского Центра региональной безопасности Китайской академии общественных наук Ян Даньчжи уверен, что США "ситуацию активно обратили в свою пользу".
По мнению китайского эксперта, сложившая ситуация невыгодна Пекину, Москве и Сеулу, так как развернутая система THAAD "направлена как раз против Китая и России, а не против Северной Кореи".
"Действительно ли Соединенным Штатам нужно мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове? Вряд ли", — заключил Даньчжи.
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.
Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности – Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе – военный. КНДР, в свою очередь, какого-либо ответа на российско-китайские инициативы не дала.