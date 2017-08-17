Эксперты объяснили, кому выгоден кризис на Корейском полуострове

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Никакие усилия стран мира, в том числе России и Китая, не помогут разрешить конфликт вокруг КНДР, выгодный для США, считают китайские эксперты.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове постоянно обостряется. На прошлой неделе Вашингтон и Пхеньян вновь обменялись угрозами, однако после лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Так, Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрительно отозвался об этом высказывании.

"Здесь действительно проблема создана Северной Кореей и Соединенными Штатами, поэтому они должны выяснить свои противоречия. Если эти две страны не хотят решать, то другие страны, включая Россию и Китай, как бы ни пыжились, все равно не смогут решить", — заявил руководитель Центра исследований китайской стратегии в отношении сопредельных стран Китайской академии общественных наук Ван Цзюньшэн в ходе видеомоста Москва – Пекин, организованного МИА "Россия сегодня".

При этом эксперт не отрицает полностью роли Москвы и Пекина в решении северокорейского кризиса.

"Конечно, наши две страны – это очень важные мировые державы, и мы можем сыграть очень важную роль. Например, мы (Китай – ред.) можем нажать на Северную Корею, конечно, есть каналы давления на КНДР. Действительно КНДР, в основном, опирается на Китай и на Россию и, конечно, если наши две страны объединятся, с единой позицией выступят, то это, наверное, будет иметь определенное значение. Мы здесь должны сотрудничать", — сказал он.

Он также оценил усилия ООН в урегулировании конфликта, однако, по его словам, "похоже, ООН не во всем может решить эту проблему". "Самая неотложная задача – это снизить градус напряженности", — отметил он.

В свою очередь, помощник руководителя научно-исследовательского Центра региональной безопасности Китайской академии общественных наук Ян Даньчжи уверен, что США "ситуацию активно обратили в свою пользу".

"Нельзя сказать, что вся эта ситуация не полезна Америке, то есть они из этого тоже извлекают свои дивиденды. Они укрепляют систему военного союза в северо-восточной Азии. Кроме того, посредством разных способов они создают проблемы для отношений Китая с Южной Кореей, Китая с Северной Кореей", — заявил Даньчжи.

По мнению китайского эксперта, сложившая ситуация невыгодна Пекину, Москве и Сеулу, так как развернутая система THAAD "направлена как раз против Китая и России, а не против Северной Кореи".

"Действительно ли Соединенным Штатам нужно мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове? Вряд ли", — заключил Даньчжи.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности – Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе – военный. КНДР, в свою очередь, какого-либо ответа на российско-китайские инициативы не дала.