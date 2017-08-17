В нарколаборатории в Испании прогремел взрыв, один человек погиб

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро получили ранения в результате взрыва нарколаборатории в испанском городе Альканар (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония), сообщает радиостанция Cadena Ser.

В результате взрыва дом полностью разрушен. Внутри здания в момент ЧП находились два человека – один погиб, второй получил серьезные ранения. Остальные шесть пострадавших находились в соседних зданиях, они получили незначительные травмы. Среди раненых – граждане Франции, Италии, Марокко и Испании.

Més fotos del succés a #Alcanar. La policia científica investiga. Els veïns diuen que eren ocupes i tenien actitud sospitosa. pic.twitter.com/SA4jsAdBCN — Dani Sainz de Aja (@Sainzdeaja) 17 августа 2017 г.

​Всего от ударной волны пострадали 12 близлежащих домов.

Причиной взрыва, вероятнее всего, стала утечка газа.

Un muerto y 7 heridos en una explosión en un piso de Alcanar https://t.co/e0SWsh4kE8 pic.twitter.com/3a23u8jmbc — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) 17 августа 2017 г.

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