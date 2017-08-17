Во Франции задержали друга подозреваемого в атаке на военных под Парижем

ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Правоохранительные органы южного французского города Марсель задержали знакомого мужчины, подозреваемого в нападении на военных в парижском пригороде в начале августа, передает в четверг агентство Франс Пресс.

По информации агентства, задержанный не имеет прямого отношения к нападению на военных. Однако полиция полагает, что мужчина каким-то образом связан с квартирой, где жил подозреваемый.

Утром 9 августа автомобиль наехал на группу военнослужащих, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет.

Спустя несколько часов на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений, в том числе — в позвоночник, и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских.

Позже сообщалось, что нападавшего зовут Аму Банлатреш (Hamou Benlatrèche), ему 37 лет. Он проживал в коммуне Сартрувиль департамента Ивелин. Мужчина не был известен спецслужбам и не был отмечен как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S).

Сразу после задержания подозреваемый был госпитализирован в больницу Лилля, где перенес операцию, а затем в парижскую больницу, где и находится в настоящее время.