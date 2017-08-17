Интерпол объявил в розыск картины, переданные в Крым, сообщили на Украине

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Интерпол объявил в международный розыск 52 картины Музейного фонда Украины, которые в 2014 году передали в Симферопольский художественный музей, сообщили в четверг украинские правоохранители.

В 2014 году коллекция Симферопольского художественного музея, которая экспонировалась в Мариуполе в 2014 году, в полном объеме вернулась в Крым. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил правоохранительным органам расследовать действия должностных лиц, в результате которых картины после выставки вернули в Крым, а не оставили на территории Украины.

"Пятьдесят две картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX веков, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в Государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпол. Среди них такие экспонаты мирового значения: "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной республики Крым (структуры, сохранившейся в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и РФ).

По данным ведомства, ориентировочная стоимость экспонатов по состоянию на 20 марта 2014 года составила 1,3 миллиона долларов. Продолжается досудебное следствие. В прокуратуре надеются, что объявление картин в розыск по линии Интерпола ускорить процесс их возвращения в Музейный фонд Украины.