Израиль лишил аккредитации репортера "Аль-Джазиры"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пресс-служба правительства Израиля лишила аккредитации корреспондента катарского телеканала "Аль-Джазира", обвинив его в участии в движении палестинского сопротивления.

Согласно тексту официального заявления ведомства, решение о лишении аккредитации старшего корреспондента иерусалимского офиса "Аль-Джазиры" Элиаса Каррама было принято главой пресс-службы Ницаном Хеном в среду.

Пресс-служба цитирует заявление Каррама из интервью телеканалу "Дар-аль-Имам" в мае 2016 года. Тогда журналист назвал средства массовой информации неотъемлемой частью сопротивления. Он заявил, что "для палестинского журналиста на оккупированной территории или в конфликтной зоне работа в СМИ является неотъемлемой частью сопротивления и его образовательной политической активности; журналист играет свою роль в оппозиции при помощи карандаша, голоса или камеры, потому что он — часть этих людей и осуществляет сопротивление своим уникальным способом".

"Эти заявления ставят под вопрос способность Каррама — представителя иностранной сети — освещать как профессиональный журналист палестино-израильский конфликт, в котором, по его словам, он принимает активное участие", — заявили в пресс-службе израильского правительства.

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi Палестино-израильский конфликт

Сообщается, что 40-летний Элиас Каррам является выходцем из Назарета. Он получил аккредитацию пресс-службы израильского правительства в качестве корреспондента "Аль-Джазиры" в 2011 году.

В начале августа министр связи Израиля Аюб Кара подал запрос о лишении аккредитации в стране катарского телеканала "Аль-Джазира" и закрытии его офисов. В июле израильские власти обвинили телеканал, вещающий на арабском и английском языках, в "подстрекательстве к насилию" при освещении событий вокруг иерусалимской Храмовой горы, где местная мусульманская община в ходе двухнедельных акций протеста добилась отмены процедур полицейского досмотра посетителей третьей по значимости святыни ислама.

Ранее о намерении закрыть представительства "Аль-Джазиры" в Израиле заявлял и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он пообещал внести изменения в законодательство, если это не удастся сделать имеющимися юридическими средствами.