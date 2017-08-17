В Киеве заявили о начале трансляции пяти украинских телеканалов в Крыму

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма началась в тестовом режиме с Чонгарской вышки в Херсонской области, заявил в четверг член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Ранее Костинский сообщал, что в приграничном с Крымом селе Чонгар завершено строительство 150-метровой телевышки. Член крымского правительства Заур Смирнов в свою очередь заявил, что украинская телевышка на границе с Крымом — бессмысленная пропаганда, которая не будет иметь никакого эффекта среди населения.

"На РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются "UA: КРЫМ" (НСТУ), "5 канал", "Прямой канал" (Тонис), ICTV, "Черноморская ТРК", — написал Костинский на своей странице в Fаcebook в четверг.

По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью один кВт. Украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

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