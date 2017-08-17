В Турции заявили, что Германия не может определять политику всего Евросоюза

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик подверг критике заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о невозможности продолжать переговоры с Турцией о создании таможенного союза и заявил, что одна Германия не может определять политику всего ЕС, сообщило агентство Рейтер.

"Это неудачное заявление. Мы подчеркиваем, что ни один из членов ЕС не должен указывать европейским институтам или европейским процессам", — заявил Челик на пресс-конференции в Анкаре.

"Эти ситуации очень опасны, они представляют положения, которые вредят доверию ЕС", — добавил он.

По словам Челика, изменения в таможенном союзе пойдут на пользу и Турции, и Евросоюзу.

"Но они ведут себя так, будто делают Турции одолжение. Я хотел бы выразиться очень ясно, мы никуда не спешим", — добавил он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль также заявлял, что в МИД ФРГ не видят возможности для продолжения с Турцией переговоров по таможенному союзу с ЕС.