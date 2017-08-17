В Турции заявили, что Германия не может определять политику всего Евросоюза

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик подверг критике заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о невозможности продолжать переговоры с Турцией о создании таможенного союза и заявил, что одна Германия не может определять политику всего ЕС, сообщило агентство Рейтер.
"Эти ситуации очень опасны, они представляют положения, которые вредят доверию ЕС", — добавил он.
По словам Челика, изменения в таможенном союзе пойдут на пользу и Турции, и Евросоюзу.
"Но они ведут себя так, будто делают Турции одолжение. Я хотел бы выразиться очень ясно, мы никуда не спешим", — добавил он.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль также заявлял, что в МИД ФРГ не видят возможности для продолжения с Турцией переговоров по таможенному союзу с ЕС.