СМИ: Великобритания хочет выйти на второй этап переговоров по Brexit осенью

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Великобритания уверена, что сможет достичь "достаточного успеха" в переговорах с Европейским союзом по выходу страны из ЕС к октябрю, что позволит перейти к новой фазе переговоров по Brexit, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства по делам Brexit.

В среду телеканал Sky New со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что новый этап переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза ожидается лишь в декабре. По информации канала, задержка связана с тем, что Лондон дожидается проведения парламентских выборов в Германии, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны. Выборы в ФРГ пройдут 24 сентября.

"Правительственные чиновники работают в темпе, и мы уверены, что мы достигнем достаточного успеха к октябрю, чтобы перевести переговоры в следующую фазу", — цитирует агентство заявление ведомства.

Процесс выхода Британии из Евросоюза был запущен весной текущего года, стороны обязаны договориться о его условиях не позднее конца марта 2019 года, однако этот срок, по согласованию ЕС и страны, может быть продлен.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.