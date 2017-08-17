У берегов Пхукета акула напала на японского туриста

БАНГКОК, 17 авг – РИА Новости. Туриста из Японии, купавшегося в море в 200 метрах от берега пляжа Камала Бич на острове Пхукет, укусила за пятку черноперая рифовая акула, сообщает в четверг интернет-портал Phuket News.

К такому выводу пришли осмотревшие рану специалисты из пхукетского Центра морской биологии, сообщает издание.

Нападение произошло в среду днем. Тридцатисемилетний японский турист оказался опытным пловцом, и сразу после укуса, не поддавшись панике и превозмогая боль, вернулся на берег. На его пятке с обеих сторон были обнаружены глубокие следы зубов морского животного. Турист был доставлен в больницу Bangkok Phuket Hospital, где ему оказали медицинскую помощь. Там же его осмотрели приглашенные врачами специалисты Центра морской биологии.

"После изучения ран мы пришли к выводу, что это была черноперая рифовая акула. Представители этого вида водятся у прибрежных рифов и в Сиамском заливе, и в Андаманском море. Во взрослом возрасте эти акулы достигают двух метров в длину. Они не агрессивны и питаются мелкой рыбой. Возможно, акула приняла ногу этого японца за потенциальную добычу и напала", – сообщил изданию доктор Конгкхиет Киттиваттханавонг, заведующий отделом охраны редких видов морских животных Центра морской биологии, слова которого приводит Phuket News.

"Причин для беспокойства нет, такие случаи чрезвычайно редки", — добавил биолог.