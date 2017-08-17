В Израиле разрушили дом третьего террориста, убитого на Храмовой горе

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Военные Израиля в ночь на четверг уничтожили дом третьего террориста, участвовавшего в середине июля в нападении на израильскую полицию на Храмовой горе в Иерусалиме, говорится в заявлении армии.

"Сегодня наши силы пограничной охраны и гражданской администрации (израильский правительственный орган, функционирующий на территории Западного берега — ред.) разрушили дом террориста, который был членом террористической группы, осуществившей атаку в Иерусалиме, жертвой которой стала сотрудница правоохранительных органов Хадаса Малка", — говорится в заявлении, распространенном в официальном Twitter израильской армии.

Святыня иудаизма и ислама в Иерусалиме, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была 14 июля использована боевиками для нападения на израильских полицейских, два из которых были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе.

Неделю назад израильские военные уничтожили дома двух других террористов, участвовавших в атаке.