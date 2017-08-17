В Бангладеш жертвами наводнения стали почти 60 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг — РИА Новости. По меньшей мере 57 человек стали жертвами наводнений, спровоцированных обильными ливнями в Бангладеш, сообщил в четверг Департамент реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее стало известно о 28 погибших.

Сильные дожди обрушились на Бангладеш, как и на соседние Индию и Непал, в конце прошлой недели. Осадки привели к резкому росту уровня воды в реках Бангладеш, учитывая тот факт, что протекающий в стране Ганг несет воду из пострадавшей от стихии Индии.

Основная часть жертв пока зарегистрирована в северной части. Так, в округе Динаджпур с воскресенья погибли 23 человека, приводит издание Dhaka Tribune данные департамента. Всего жертвы зафиксированы в 13 округах страны из 64. Более трех миллионов человек оказались в той или иной степени затронуты ударом стихии. Почти 500 тысяч человек размещены во временных укрытиях.