Поляки стали меньше бояться "угрозы со стороны России", показал опрос

ВАРШАВА, 17 авг — РИА Новости. Количество жителей Польши, которые считают проводимую Россией политику угрозой для их страны, сократилось более чем в два раза, свидетельствуют результаты опроса социологической службы IBRiS, проведенного для издания Rzeczpospolita.

По данным социологов, проводимую Россией политику "самой большой угрозой для Польши" считают 40% участников опроса, который проходил 11-12 августа. В ходе аналогичного исследования трехлетней давности о такой угрозе заявили почти 83% поляков.

"Угрозы со стороны России" в большей степени опасаются сторонники оппозиции — о ней заявили 53% людей, поддерживающих крупнейшую в стране оппозиционную "Гражданскую платформу", и только 40% сторонников правящей партии "Право и справедливость".

Опасения в связи с политикой РФ испытывают более образованные жители Польши: о "российской угрозе" заявили 47% участников опроса с высшим образованием и 23% без такового.

В числе других угроз для Польши респонденты назвали исламский терроризм (20%) и политико-экономическое доминирование в Европе соседней Германии (11%). При этом количество людей, опасающихся исламского терроризма, растет: три года назад о такой угрозе заявили только 4% участников опроса.