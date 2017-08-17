США в Афганистане наступили на грабли СССР

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вашингтон должен вывести контингент из Афганистана, иначе ситуация грозит обернуться катастрофой не только для самих американцев и их союзников, но и для всего региона. Как отмечают эксперты, США за годы кампании в Афганистане "умудрились" не только повторить все ошибки СССР, но и способствовали деградации страны, фактически превратив ее в несостоявшееся государство. Перед новой администрацией сейчас стоит выбор: или вывести контингент из страны, или кардинально поменять стратегию своего присутствия. Пока что действия Дональда Трампа на других направлениях показывают, что рациональный подход не столь популярен в Белом Доме.
А воз и ныне там
США очень близки к принятию стратегии действий в Афганистане, заявил президент США на восьмом месяце своего пребывания в Белом доме. К 10 августа, когда было сделано это заявление, новая администрация так и не согласовала план дальнейших шагов в рамках военной кампании, которая уже стала самой долгой в истории США. За это время в Афганистане начался и скоро уже закончится новый боевой сезон, в ходе которого талибы сумели серьезно расширить подконтрольную им территорию, а теракты в Кабуле и других городах страны происходят практически каждые две недели. Наиболее значительный, унесший жизни более 150 человек, был осуществлен в столице в конце мая.
Так или иначе, за прошедшие почти восемь месяцев воз и ныне там. При этом Вашингтон делает различные заявления по поводу формата своего присутствия: то речь идет об увеличении военного контингента, то – о передаче большей части полномочий частным подрядчикам.
Бизнес — это по-трамповски
"Это нормальный бизнес, это по-трамповски… Американцы, видимо, решили сохранить лицо… Сейчас пошли вот эти скандалы, когда афганцы начинают убивать американцев. Трампу эти скандалы не нужны, они хотят передать это частным, чтобы их не трепали", — заявил РИА Новости глава секции Афганистана Института Востоковедения РАН Рамазан Дауров. Он отметил, что Китай уже использует подобную модель в обучении бывших военных.
"Китайцы уже наняли этого товарища (из Blackwater), чтобы создать совместное предприятие в Синьцзяне и провинции Юньнань на границе с Пакистаном и Афганистаном. По различным оценкам, в таких центрах уже прошли переподготовку около 100 тысяч отставников из силовых структур КНР, которые составят костяк китайских частных военных компаний по охране различных объектов на заморских территориях "Большой Азии", — добавил эксперт. При этом он подчеркивает, что в случае с Афганистаном "одним спецназом все равно не управишься".
По его словам, в тех же частных военных компаниях служат, в основном, либо отставники американских военных ведомств, либо бывшие сотрудники спецслужб. "То есть это те же самые люди, которые имеют тот же самый уровень квалификации, что и их коллеги в действующих силовых структурах США", — отметил Грозин.
Одни и те же грабли
По мнению экспертов США сейчас во многом повторяют в Афганистане те же ошибки, что и СССР почти 40 лет назад, одна из которых – ставка на тех, кто не пользуется поддержкой населения.
Другая проблема – навязывание афганцам чуждого образа жизни и идеологии, и здесь нет различия, идет ли речь о коммунизме или о западных либеральных ценностях, считает Грозин.
"Тогдашнее советское руководство увлекалось советскими модернизаторскими проектами, а американцы увлекают своими модернизаторскими проектами, которые они притащили в Афганистан десять лет назад и попытались перестроить традиционное афганское общество, уже исходя из собственных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как видно, в обоих случаях изначально попытка переделать традиционное афганское общество по каким-то внешним лекалам, коммунистическим или либерально-демократическим изначально были обречены", — сказал эксперт. Конечно, "обе ситуации" имеют много различий, "но вот эти два момента делают ее в определенном смысле похожей. "И очевидный результат и там, и там был изначально предсказуем, пытаться кого-то насильно осчастливить и втащить в светлое социалистическое или демократическое будущее в Афганистане – это утопия", — резюмировал Грозин.
Перспектив нет
Впервые настолько однозначно о провале США в афганском урегулировании еще в конце 2016 года заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Тогда, подводя в интервью РИА Новости итоги 15-летнего присутствия США и союзников в Афганистане, Кабулов отметил, что талибы "с нуля в 2002 году" превратились в значимую силу, в стране нет экономики, процветает наркобизнес. По его словам, перспектив мирного урегулирования нет и не просматривается, а сам Афганистан вполне можно назвать "несостоявшимся государством".
"Хватит делать вид, что у них (США – ред.) в Афганистане что-то получается", — констатировал высокопоставленный дипломат.
"Мы видим, что активность США в самых разных углах мира от Тихого океана до Афганистана и от Европы до Африканского рога создает очень серьезное внутреннее конфликтное поле. Очевидно, у российских дипломатов есть основания полагать, что предстоящее изменение американской стратегии в Афганистане создаст угрозы близлежащим государствам, не только самому Афганистану, но и тем странам, которые граничат с Афганистаном", — сказал эксперт.