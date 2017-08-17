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В мире

США в Афганистане наступили на грабли СССР

10:5917.08.2017
(обновлено: 11:08 17.08.2017)
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© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Афганистане. Архивное фотоВоеннослужащие США в Афганистане. Архивное фото
© AP Photo / Hoshang Hashimi

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вашингтон должен вывести контингент из Афганистана, иначе ситуация грозит обернуться катастрофой не только для самих американцев и их союзников, но и для всего региона. Как отмечают эксперты, США за годы кампании в Афганистане "умудрились" не только повторить все ошибки СССР, но и способствовали деградации страны, фактически превратив ее в несостоявшееся государство. Перед новой администрацией сейчас стоит выбор: или вывести контингент из страны, или кардинально поменять стратегию своего присутствия. Пока что действия Дональда Трампа на других направлениях показывают, что рациональный подход не столь популярен в Белом Доме.

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан

А воз и ныне там

США очень близки к принятию стратегии действий в Афганистане, заявил президент США на восьмом месяце своего пребывания в Белом доме. К 10 августа, когда было сделано это заявление, новая администрация так и не согласовала план дальнейших шагов в рамках военной кампании, которая уже стала самой долгой в истории США. За это время в Афганистане начался и скоро уже закончится новый боевой сезон, в ходе которого талибы сумели серьезно расширить подконтрольную им территорию, а теракты в Кабуле и других городах страны происходят практически каждые две недели. Наиболее значительный, унесший жизни более 150 человек, был осуществлен в столице в конце мая.

Женщина с ребенком на руках идет мимо кирпичного завода на окраине Кабула, Афганистан, архивное фото
© AP Photo / Rahmat Gul
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Нерешенной остается проблема присутствия в Афганистане запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" и сращивания ее с отдельными отрядами талибов. Наблюдатели еще в конце 2015 года назвали это одной из главных угроз для Афганистана, однако за прошедшее время США не предприняли никаких шагов для ее устранения. Трамп попытался отреагировать, решительно и в своем стиле неожиданно, отдав в апреле приказ поразить позиции ИГ "матерью всех бомб". Однако, по мнению экспертов, этот удар десятитонной бомбой, которая ликвидировала лишь 36 боевиков, был не только бессмысленным с военной точки зрения, но и наносился с целью дать сигнал другим игрокам: Вашингтон демонстрировал КНДР, как и чем может ответить в случае дальнейшей эскалации в регионе. Показательно в этой связи, что Трамп еще летом прошлого года публично призывал воздерживаться от "военного авантюризма", который поддерживала Хиллари Клинтон, будучи на посту госсекретаря США.

Так или иначе, за прошедшие почти восемь месяцев воз и ныне там. При этом Вашингтон делает различные заявления по поводу формата своего присутствия: то речь идет об увеличении военного контингента, то – о передаче большей части полномочий частным подрядчикам.

© AFP 2017 / Romeo GacadАмериканские военные в Афганистане, 2011 год
© AFP 2017 / Romeo Gacad
Американские военные в Афганистане, 2011 год

Бизнес — это по-трамповски

Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base
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Последняя инициатива, по данным американских СМИ, принадлежит основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу и она сейчас находится на рассмотрении Белого Дома. И скорее всего, даже если и претерпит изменения – против плана выступают как советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер, так и министр обороны Джеймс Мэттис, – будет в итоге Трампом одобрено. Ведь еще год назад, будучи кандидатом в президенты, он заявил, что постоянное дислоцирование американских солдат за границей необязательно.

"Это нормальный бизнес, это по-трамповски… Американцы, видимо, решили сохранить лицо… Сейчас пошли вот эти скандалы, когда афганцы начинают убивать американцев. Трампу эти скандалы не нужны, они хотят передать это частным, чтобы их не трепали", — заявил РИА Новости глава секции Афганистана Института Востоковедения РАН Рамазан Дауров. Он отметил, что Китай уже использует подобную модель в обучении бывших военных.

"Китайцы уже наняли этого товарища (из Blackwater), чтобы создать совместное предприятие в Синьцзяне и провинции Юньнань на границе с Пакистаном и Афганистаном. По различным оценкам, в таких центрах уже прошли переподготовку около 100 тысяч отставников из силовых структур КНР, которые составят костяк китайских частных военных компаний по охране различных объектов на заморских территориях "Большой Азии", — добавил эксперт. При этом он подчеркивает, что в случае с Афганистаном "одним спецназом все равно не управишься".

Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
© AP Photo / David Guttenfelder
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"Я думаю, что в нынешних условиях, когда американские генералы годами не могут решить многочисленные афганские проблемы, используя гигантский ресурс, который предоставляет им государство, рассчитывать на то, что появится какая-то эффективная частная военная компания, которая все эти вопросы чудесным образом разрешит, теоретически можно. Но оправданы ли будут такие надежды, я очень сильно сомневаюсь", — согласен заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

По его словам, в тех же частных военных компаниях служат, в основном, либо отставники американских военных ведомств, либо бывшие сотрудники спецслужб. "То есть это те же самые люди, которые имеют тот же самый уровень квалификации, что и их коллеги в действующих силовых структурах США", — отметил Грозин.

© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason EppersonАмериканские военнослужащие в Афганистане
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
Американские военнослужащие в Афганистане

Одни и те же грабли

По мнению экспертов США сейчас во многом повторяют в Афганистане те же ошибки, что и СССР почти 40 лет назад, одна из которых – ставка на тех, кто не пользуется поддержкой населения.

Военные из США и Афганистана недалеко от Кабула. Архивное фото
© AP Photo / Rahmat Gul
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"Они повторяют и ошибки, какие мы совершали. Мы пришли с добрыми намерениями, как и американцы, но делали ставку на людей, которые абсолютно чужие. Сейчас приехали технократы из Америки, их в Афганистане называют "сагшуй" — это "те, кто мыли собачек белым господам". Сейчас в Афганистане идет большая кампания диффамации нынешнего президента (Ашрафа) Гани, что он американец. Мы поддерживали коммунистов-романтиков, а эти – технократов-прагматиков. И те, и другие не пользуются поддержкой населения", — отмечает Дауров.

Другая проблема – навязывание афганцам чуждого образа жизни и идеологии, и здесь нет различия, идет ли речь о коммунизме или о западных либеральных ценностях, считает Грозин.

"Тогдашнее советское руководство увлекалось советскими модернизаторскими проектами, а американцы увлекают своими модернизаторскими проектами, которые они притащили в Афганистан десять лет назад и попытались перестроить традиционное афганское общество, уже исходя из собственных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как видно, в обоих случаях изначально попытка переделать традиционное афганское общество по каким-то внешним лекалам, коммунистическим или либерально-демократическим изначально были обречены", — сказал эксперт. Конечно, "обе ситуации" имеют много различий, "но вот эти два момента делают ее в определенном смысле похожей. "И очевидный результат и там, и там был изначально предсказуем, пытаться кого-то насильно осчастливить и втащить в светлое социалистическое или демократическое будущее в Афганистане – это утопия", — резюмировал Грозин.

© Flickr / The U.S. ArmyВоеннослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан
© Flickr / The U.S. Army
Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан

Перспектив нет

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Javed Tanveer
СМИ узнали о планах США сменить стратегию действий в Афганистане
Пока США пытаются определиться с вариантом решения афганской проблемы – отличает их только степень болезненности, – российская сторона заявила, что США должны уйти из страны.

Впервые настолько однозначно о провале США в афганском урегулировании еще в конце 2016 года заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Тогда, подводя в интервью РИА Новости итоги 15-летнего присутствия США и союзников в Афганистане, Кабулов отметил, что талибы "с нуля в 2002 году" превратились в значимую силу, в стране нет экономики, процветает наркобизнес. По его словам, перспектив мирного урегулирования нет и не просматривается, а сам Афганистан вполне можно назвать "несостоявшимся государством".

"Хватит делать вид, что у них (США – ред.) в Афганистане что-то получается", — констатировал высокопоставленный дипломат.

Вид города Кабул. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Все проблемы Афганистана связаны с политикой США, считает эксперт
Тогда же он предостерег США от промедления в разрешении кризиса. "На протяжении 15 лет американцы стоят там с большим или меньшим военным контингентом, сотни миллиардов долларов уже затрачены на эту операцию, а результаты очевидно плачевные. Это означает, что надо что-то менять, невозможно продолжать действовать в таком русле бесконечно. Дело катится к тому, что, если вот так все будет продолжаться, американцев на каком-то этапе просто выкинут, как в свое время из Вьетнама. Новой администрации придется над этим вопросом задуматься", — отмечал тогда Кабулов. Пока никаких признаков того, что США собираются кардинально менять свои подходы, нет. Но даже если какая-то инициатива и будет сформулирована, вряд ли она снимет опасения соседей Афганистана по региону, уверен Грозин.

"Мы видим, что активность США в самых разных углах мира от Тихого океана до Афганистана и от Европы до Африканского рога создает очень серьезное внутреннее конфликтное поле. Очевидно, у российских дипломатов есть основания полагать, что предстоящее изменение американской стратегии в Афганистане создаст угрозы близлежащим государствам, не только самому Афганистану, но и тем странам, которые граничат с Афганистаном", — сказал эксперт.

© Flickr / The U.S. ArmyАмериканский военный во время столкновения с талибами в Афганистане
© Flickr / The U.S. Army
Американский военный во время столкновения с талибами в Афганистане
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