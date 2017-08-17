Ассанж о встрече с конгрессменом: не общаюсь с обществом через третьих лиц

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отреагировал на сообщение СМИ о его встрече с американским конгрессменом-республиканцем, заявив, что никогда не обращается к общественности через третьих лиц, и только его прямые заявления могут считаться достоверными.

Таким образом он прокомментировал заметку американского издания Hill о том, что в ходе встречи с конгрессменом-республиканцем Даной Рорабахером Ассанж якобы заявил о непричастности РФ к взлому баз данных Демократической партии во время президентских выборов 2016 года.

"Я не разговариваю с общественностью через третьих лиц. Только непосредственные заявления, исходящие напрямую от меня, могут считаться достоверными", — написал Ассанж в своем аккаунте в Twitter.

I do not speak to the public through third parties. Only unmediated statements coming directly from me can be considered authoritative. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 17 августа 2017 г.

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По данным издания, встреча Ассанжа с Рорабахером, который является членом комиссии конгресса США по иностранным делам, возглавляющим подкомитет по делам Европы, Евразии и новым вызовам, проходила в стенах посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж вынужденно пребывает уже более пяти лет, получив убежище у эквадорских властей в 2012 году.

О взломе компьютерных систем Демократической партии стало известно в разгар президентской гонки летом 2016 года. Скандальные детали переписки партийного аппарата обнародовал сайт WikiLeaks. Представители партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.