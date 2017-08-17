В Китае рассказали, что мешает улучшению отношений с американскими военными

ПЕКИН, 17 авг – РИА новости, Анна Раткогло. Заместитель председателя Центрального военного совета Дань Чанлун заявил, что вооруженные силы Китая и США постепенно налаживают выстраивание механизма взаимного доверия, однако позиция США по Тайваню и размещение ПРО в Южной Корее подрывают его, говорится в заявлении минобороны КНР.
Фань Чанлун подчеркнул, что "Китай готов работать с США для раскрытия потенциала сотрудничества по имеющимся разногласиям и чувствительным вопросам".
Он также отметил, что лидеры Китая и США уделяют большое внимание отношениям вооруженных сил двух стран и надеются, что именно они станут стабилизирующим фактором для отношений Пекина и Вашингтона в целом.
"В настоящий момент все заинтересованные стороны должны проявить сдержанность ради недопущения эскалации напряженности на полуострове. Мы надеется, что США будут работать совместно с Китаем для того, чтобы все стороны предприняли совместные усилия и сыграли позитивную роль в разрешении ядерной проблемы КНДР и сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове", — сказал Фань Чанлун.