В Китае рассказали, что мешает улучшению отношений с американскими военными

ПЕКИН, 17 авг – РИА новости, Анна Раткогло. Заместитель председателя Центрального военного совета Дань Чанлун заявил, что вооруженные силы Китая и США постепенно налаживают выстраивание механизма взаимного доверия, однако позиция США по Тайваню и размещение ПРО в Южной Корее подрывают его, говорится в заявлении минобороны КНР.

"Выстраивание механизма взаимного доверия постоянно улучшается, однако значительное негативное воздействие на отношения ВС двух стран имеет позиция США по Тайваню, размещение в Южной Корее ПРО THAAD, действия американской авиации в районе Южно-Китайского моря", — заявил Фань Чанлун главе объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду, находящемуся с визитом в Китае.

Фань Чанлун подчеркнул, что "Китай готов работать с США для раскрытия потенциала сотрудничества по имеющимся разногласиям и чувствительным вопросам".

Он также отметил, что лидеры Китая и США уделяют большое внимание отношениям вооруженных сил двух стран и надеются, что именно они станут стабилизирующим фактором для отношений Пекина и Вашингтона в целом.

При этом он особо подчеркнул, что "Китай настаивает на том, что диалог и консультации являются единственным эффективным способом решения ядерной проблемы Корейского полуострова, военные меры для этого не могут рассматриваться".

"В настоящий момент все заинтересованные стороны должны проявить сдержанность ради недопущения эскалации напряженности на полуострове. Мы надеется, что США будут работать совместно с Китаем для того, чтобы все стороны предприняли совместные усилия и сыграли позитивную роль в разрешении ядерной проблемы КНДР и сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове", — сказал Фань Чанлун.