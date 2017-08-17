В Голландии задержали мужчину, захватившего заложницу в здании радиостанции

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Голландская полиция задержала мужчину, который удерживал заложницу в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, женщина освобождена, передает агентство Рейтер со ссылкой на местное агентство ANP.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина ворвался в здание, где расположен офис радиостанции, на пути к которому он угрожал нескольким людям, и взял в заложницы женщину.

Здание было оцеплено полицией.

LATEST: Dutch police confirm hostage situation at radio station in Hilversum https://t.co/BoNFE85qr4 pic.twitter.com/V2dJd6kHZc —RT — TheMadScientist (@ThMadScientist) 17 августа 2017 г.

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