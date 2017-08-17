В Японии потерпел крушение вертолет морских сил самообороны

ТОКИО, 17 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Вертолет морских сил самообороны Японии потерпел крушение на авиабазе Ивакуни в префектуре Ямагути, три человека получили незначительные травмы.NHK, инцидент произошел около 14.20 по местному времени (08.20 мск). На борту воздушного судна находились восемь человек, трое из которых получили незначительные травмы.
Как отмечают источники в военных кругах, полет вертолета CH101, представляющего собой модификацию вертолета средней грузоподъемности AgustaWestland AW101, был учебным. Причины крушения устанавливаются.
海上自衛隊のヘリが横転 ３人けが 山口の岩国航空基地 | NHKニュース https://t.co/GeeEEg0RO1— 元ダンダリン社労士＠本買って！ (@Ron_Feeld) 17 августа 2017 г.
みんな「横転」ってしているけど、墜落じゃないのかな？
大本営発表のようで気持ちわるい