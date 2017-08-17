В Японии потерпел крушение вертолет морских сил самообороны

ТОКИО, 17 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Вертолет морских сил самообороны Японии потерпел крушение на авиабазе Ивакуни в префектуре Ямагути, три человека получили незначительные травмы.

По данным телеканала NHK , инцидент произошел около 14.20 по местному времени (08.20 мск). На борту воздушного судна находились восемь человек, трое из которых получили незначительные травмы.

Как отмечают источники в военных кругах, полет вертолета CH101, представляющего собой модификацию вертолета средней грузоподъемности AgustaWestland AW101, был учебным. Причины крушения устанавливаются.

​