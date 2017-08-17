МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Голландская полиция подтвердила захват заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал NOS.

Ранее СМИ сообщили о возможном захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, расположенном на востоке провинции Северная Голландия. Отмечалось, что полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.

По данным NOS, неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.