Госадвокат Януковича отказался защищать экс-президента

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил в суде, что отказывается от защиты бывшего главы государства из-за особой сложности дела.
"Поэтому, учитывая особую сложность уголовного дела… считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела… Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите… Януковича", — заявил он.
Прокуроры при этом выразили мнение, что адвокат должен продолжить защищать Януковича.
Коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения по заявлению адвоката.
Позднее Янукович отозвал адвокатов из судебного процесса. Защита объяснила это тем, что считает невозможным осуществление правосудия Оболонским судом по этому делу, а без участия экс-президента процесс потерял последнюю легитимность. После этого суд назначил Януковичу государственного адвоката.