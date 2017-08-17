Госадвокат Януковича отказался защищать экс-президента

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил в суде, что отказывается от защиты бывшего главы государства из-за особой сложности дела.

Мешечек пояснил, что занимается индивидуальной адвокатской практикой, не входит ни в одно адвокатское объединение и не имеет помощников. При этом закон о бесплатной помощи исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников.

"Поэтому, учитывая особую сложность уголовного дела… считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела… Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите… Януковича", — заявил он.

Прокуроры при этом выразили мнение, что адвокат должен продолжить защищать Януковича.

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения по заявлению адвоката.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Прокуратура намерена потребовать для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Позднее Янукович отозвал адвокатов из судебного процесса. Защита объяснила это тем, что считает невозможным осуществление правосудия Оболонским судом по этому делу, а без участия экс-президента процесс потерял последнюю легитимность. После этого суд назначил Януковичу государственного адвоката.