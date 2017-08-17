Киев открыл данные о бенефициарах всех украинских компаний

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в стране открыли данные о бенефициарах всех украинских компаний, их можно найти на Едином государственном портале открытых данных.

"Благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и министерства юстиции информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", — написал Гройсман на своей странице в Facebook

По его словам, Украина стала первой в мире страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев — инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции.

"Поэтому СМИ и общественность может свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля, а IT-бизнес — для создания новых интернет-сервисов и проектов, которые будут обогащать экономику и пригодятся своим пользователям", — добавил Гройсман.