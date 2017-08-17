Полиция Филиппин за ночь ликвидировала 25 преступников

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Филиппин ликвидировали в ночь на четверг около 15 человек в ходе антинаркотических рейдов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции.

По данным агентства, всего этой ночью власти ликвидировали 25 преступников. Среди них 14 человек были убиты в ходе операции по борьбе с распространением наркотиков.

Как заявил представитель полиции, остальные 11 ликвидированных были грабителями, которые также были вовлечены в сферу незаконного оборота наркотиков.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в своем ежегодном послании заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций.

Избранный в мае 2016 года Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая ее вмешательством во внутренние дела его страны. Ранее он пригласил представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей.