МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный стратегический советник американского президента Стивен Бэннон заявил, что США ведут экономическую войну с КНР.

"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают", — передает его слова издание American Prospect

Беннон также отметил, что одно из двух государств в ближайшие 25-30 лет станет гегемоном. Стратег Белого дома также предостерег американские власти, заявив, что если США "застрянут на этом пути", то Китай станет мировым лидером, а "США никогда не смогут восстановиться, если продолжат проигрывать".

Корейская проблема

Не оставил Бэннон без внимания и северокорейскую проблему, которая обострилась в связи с недавними угрозами Пхеньяна нанести удар по американской военной базе Гуам в Тихом океане. Советник Трампа отметил, что Китай может достичь договора, при котором ядерная программа КНДР была бы заморожена, а Вашингтон в таком случае вывел бы свои войска с полуострова. Однако издание подчеркивает, что по мнению главного стратега Белого дома, такой сценарий возможен лишь в отдаленной перспективе.

Бэннон также заверил, что у северокорейской проблемы нет военного решения.

"До тех пора, пока кто-то не предложит решение, которое покажет мне, что 10 миллионов человек в Сеуле не погибнут в течение 30 минут от применения (Пхеньяном) обычных видов вооружений — я вообще не знаю, о чем тут можно говорить", — заявил он.

Такой же позиции придерживается и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, заявивший, что угрозы применения силы против Пхеньяна направлены лишь на оказание давления, а не развязывание полномасштабного конфликта.

Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от реализации плана ракетного удара по военной базе США на острове Гуам. Президент США назвал такое решение "мудрым и обоснованным".

РФ и Китай предложили Северной Корее объявить мораторий на пуски ракет и ядерные испытания, а Сеулу и Вашингтону — отказаться от проведения военных учений в регионе для восстановления стабильной обстановки на полуострове, однако американские власти проигнорировали это предложение.