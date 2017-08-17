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В мире

Сеул может рассмотреть отправку спецпосланника в КНДР при гарантии диалога

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (871)
07:2717.08.2017
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© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкСеул. Архивное фотоСеул. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ТОКИО, 17 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может рассмотреть вопрос об отправке специального посланника в КНДР только при наличии гарантий, что диалог с Пхеньяном даст реальные результаты по снижению напряженности на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Южной Кореи считает, что на полуострове больше не будет войны

"Должны быть гарантии того, что диалог даст хорошие результаты. Я могу рассмотреть вопрос об отправке спецпосланника, если посчитаю, что условия для диалога и межкорейские отношения улучшились и это может поспособствовать разрешению ядерной проблемы КНДР", — заявил Мун во время речи, посвященной первым 100 дням со времени вступления его в должность президента, текст выступления приводит агентство Ренхап.

Коснувшись обострения ситуации в регионе, глава Южной Кореи заявил, что "никогда больше на Корейском полуострове войны не будет", и что власти США согласны обсуждать с Сеулом "варианты выбора (действий — ред.), которые они собираются предпринять, вне зависимости от того, какие это будут варианты".

Он добавил, что "Республика Корея является той (страной — ред.), которая наиболее и напрямую сталкивается с проблемой ядерной и ракетной программы КНДР". Однако, по его словам, "это также и вопрос между США и КНДР". Мун добавил, что "США могут предпринять соответствующие шаги в случае провокационных или даже агрессивных действий КНДР против них".

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. Архивное фото
© AP Photo / Eighth U.S. Army
СМИ: Вашингтон и Сеул могут изменить соглашения о баллистических ракетах

"Однако я заявляю, что любые военные действия, которые будут предприняты на Корейском полуострове, требуют согласования с Южной Кореей за исключением тех случаев, когда они (действия — ред.) не осуществляются за пределами полуострова. Но даже, если США предпримет военные действия вне полуострова, я уверен, что они (США — ред.) заранее проведут обстоятельные обсуждения с Южной Кореей, если эти действия могут привести к обострению напряженности между Югом и Севером", — подчеркнул южнокорейский президент.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трамп одобрил "мудрое и обоснованное" решение Ким Чен Ына

Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности – Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе – военный. КНДР, в свою очередь, какого-либо ответа на российско-китайские инициативы не дала.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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